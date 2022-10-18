Камоцци: «Соболев догонит Дзюбу по голам в РПЛ»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о бомбардирском потенциале нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Саша своей игрой ответил всем недоброжелателям, которые хотели выставить его из клуба. Уверен, Соболев догонит по забитым мячам в РПЛ Артёма Дзюбу», - приводит слова Камоцци издание Sport24.

Стоит отметить, что на данный момент Соболев забил 49 голов в чемпионате России. На счету Дзюбы 149 мячей.

В текущем сезоне Премьер-лиги Александр провел 12 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.