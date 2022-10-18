Рианчо: «Если Абаскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сделать с любой командой Ла Лиги»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе нынешнего главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Он ставит содержательный, зрелищный и атакующий футбол. Если Абаскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сделать почти с любой командой Ла Лиги», - передает слова Рианчо Sport24.

После 13 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов. В последнем матче подопечные Абаскаля на выезде сыграли вничью с ЦСКА со счетом 2:2.