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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Если Абаскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сделать с любой командой Ла Лиги»

18 Октября 2022 • 10:42 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе нынешнего главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Он ставит содержательный, зрелищный и атакующий футбол. Если Абаскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сделать почти с любой командой Ла Лиги», - передает слова Рианчо Sport24.

После 13 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов. В последнем матче подопечные Абаскаля на выезде сыграли вничью с ЦСКА со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль
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