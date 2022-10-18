«Составит конкуренцию Бензема»: Кавазашвили нашёл в «Спартаке» претендента на «Золотой мяч»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о прогрессе в игре центрального нападающего «народной команды» Александра Соболева.

«Саша очень радует своей игрой. Он достиг невероятного прогресса. Если продолжит так играть, то составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

Соболев в нынешнем сезоне принял участие в 16 поединках за «Спартак», в которых отметился девятью забитыми мячами. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.