Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал московское дерби в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги, где ЦСКА и «Спартак» сыграли 2:2.

- Закономерная ничья. Чалов забил свои первые голы в ворота «Спартака», наконец-то дозрел до этого. Понравился и Соболев, он дерзко разобрался с защитниками ЦСКА и положил мяч в дальний угол ворота Акинфеева. Всё равно у Соболева есть критики? Ну он же забивает, что ещё от него надо?

Радует то, что у Федотова хорошо получается. Я сначала думал, что он не будет тянуть в ЦСКА. А он посадил Заболотного, выпускает его только для затяжки времени и правильно делает. Почему Заболотного брали в сборную за три гола? Вот Соболев – это совсем другое дело.