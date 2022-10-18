Рианчо: «Соболев и Промес были бы хорошей связкой в Ла Лиге, как Роналду и Бензема»

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее занимавший пост наставника московского «Спартака», высказался об атакующем дуэте «красно-белых» Александр Соболев – Куинси Промес. По его мнению, эти игроки могли бы хорошо проявить себя в Ла Лиге.

«Почти каждый футболист «Спартака» способен заиграть в Испании. Особенно я бы выделил Соболева и Промеса. Они бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду», - передает слова Рианчо Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Соболев провел 12 матчей, забил семь голов и отдал четыре ассиста. На счету Промеса 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 13 поединках.