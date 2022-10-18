Камоцци: «Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником Леонида Федуна, высказался об игре центрфорварда московского «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев совершил невероятный прогресс, забивает мячи в важнейших матчах. Уверен, он станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака», - передает слова Камоцци издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел 12 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

По итогам 13 туров «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.