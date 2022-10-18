Радимов может возглавить клуб РПЛ

Экс-наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов может получить работу в клубе Премьер-лиги. Согласно информации журналистов «РБ Спорта», заинтересованность в его услугах проявляет «Пари НН», подыскивающий замену Михаилу Галактионову, на которого претендует московский «Локомотив».

Источник отмечает, что стороны уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности о сотрудничестве.

Радимов покинул пост рулевого «Зенита-2» в начале нынешнего месяца. После этого он остался в структуре клуба, заняв должность советника по развитию молодежного футбола.