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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов может возглавить клуб РПЛ

18 Октября 2022 • 10:15 Комментировать (2)

Экс-наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов может получить работу в клубе Премьер-лиги. Согласно информации журналистов «РБ Спорта», заинтересованность в его услугах проявляет «Пари НН», подыскивающий замену Михаилу Галактионову, на которого претендует московский «Локомотив».

Источник отмечает, что стороны уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности о сотрудничестве.

Радимов покинул пост рулевого «Зенита-2» в начале нынешнего месяца. После этого он остался в структуре клуба, заняв должность советника по развитию молодежного футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Пари НН
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Комментарии (2)
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rac531
18 Октября 2022 в 10:47
Очень и даже интересное сообщение!) Категорически "ЗА"! В конце концов "Торпедо" нужен достойный конкурент
Nicholais
18 Октября 2022 в 10:22
Кержа возвращайте
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