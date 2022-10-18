Губернатор Самарской области: «Крылья Советов» могут бороться за место в топ-5 РПЛ»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о потенциале самарских «Крыльев Советов».

«Уже сегодня «Крылья» могут бороться за хорошие позиции. По своему потенциалу они могут бороться за место в первой пятерке. У «Крыльев» сегодня все есть для роста», - передает слова губернатора «Матч ТВ».

После 13 туров чемпионата России самарский клуб набрал 14 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Крылья Советов» проведут на выезде против петербургского «Зенита» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 20 октября.