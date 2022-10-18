Сёмин объяснил, почему Бензема заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе французского нападающего «Реала» Карима Бензема в споре за «Золотой мяч».

«Все заслуженно. Вне сомнений, он был самым полезным игроком. Тем более, Бензема выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом страны. Думаю, это очень правильное решение», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 34-летний французский нападающий стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов. Вместе с мадридским «Реалом» Бензема выиграл оба этих турнира.

Карим стал первым французским футболистом после Зинедина Зидана, получившим «Золотой мяч».