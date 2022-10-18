Гилерме - о положении «Локомотива»: «Это не только вина немцев»

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о работе немецких специалистов в стане «железнодорожников».

«Сейчас много говорят о вине немцев. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. Когда нет результата, очень легко их обвинять. Это не только их вина», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что недавно с поста спортивного директора «железнодорожников» был уволен Томас Цорн, а должность главного тренера команды покинул Йозеф Циннбауэр.

По итогам 13 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своей копилке 12 баллов. В последнем матче столичный клуб одолел «Торпедо» (1:0).