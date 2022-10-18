Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Азмуна высказался о трансфере в «Динамо»

18 Октября 2022 • 07:42 Комментировать

Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в московское «Динамо».

«Впервые об этом слышу. Никто из «Динамо» со мной по Азмуну не связывался», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сердар принял участие в 11 поединках за леверкузенский коллектив, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами.

Трудовое соглашение Азмуна с «фармацевтами» рассчитано до лета 2027 года. В Бундеслигу иранец переехал из петербургского «Зенита».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сердар Азмун Арманд Дурн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
09:21 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, почему Бензема заслуженно выиграл «Золотой мяч»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Гилерме - о положении «Локомотива»: «Это не только вина немцев»
07:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Азмуна высказался о трансфере в «Динамо»
04:29 · Россия. Премьер-лига
Гонтарь положительно оценивает гипотетический выбор Галактионова в качестве тренера «Локомотива»
03:39 · Россия. Премьер-лига
Прудников верит в «Спартак»
02:24 · Россия. Премьер-лига
Шапич: «Уверен, что с Талалаевым мы спасёмся»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался о шансах Комличенко в гонке бомбардиров РПЛ
17 Октября
23:45 · Россия. Премьер-лига
Олейников рассказал о своём первом голе в РПЛ
23:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Не до всех игроков дошло, что такое дерби»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о дерби ЦСКА – «Спартак»: «В скандальном мяче вина Зобнина»
21:48 · Россия. Премьер-лига
«Удинезе», «Лацио» и «Бенфика» заинтересованы в 17-летнем игроке «Локомотива» слухи
21:34 · Кубок России
​«Динамо» - «Ростов»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 18 октября 2022
21:20 · Кубок России
​«Локомотив» - «Химки»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 18 октября 2022
21:17 · Кубок России
Селюк: «Зенит» выйдет с третьего места и выиграет Фонбет Кубок России
21:03 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высоко оценил гол Зиньковского в ворота ЦСКА
Все новости
Рекомендуем