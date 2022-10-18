Агент Азмуна высказался о трансфере в «Динамо»

Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в московское «Динамо».

«Впервые об этом слышу. Никто из «Динамо» со мной по Азмуну не связывался», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сердар принял участие в 11 поединках за леверкузенский коллектив, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами.

Трудовое соглашение Азмуна с «фармацевтами» рассчитано до лета 2027 года. В Бундеслигу иранец переехал из петербургского «Зенита».