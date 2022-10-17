В центральном матче седьмого тура чемпионата Кипра встретились претенденты на второе место, «Аполлон» и «Арис». Судьбу противостояния решил поздний гол, забитый Александром Кокориным. Форвард во вратарской замкнул прострел с правого фланга. Это его третий мяч в последних четырех поединках. За минуты до окончания матча гости забили еще дважды.

«Арис» вышел на второе место и проигрывает два очка «Пафосу».

«Аполлон» - «Арис» - 0:3 (0:0)

Голы: Кокорин, 76 - 0:1; Джаве, 89 - 0:2; Стемпинськи (пен.). 90 - 0:3.