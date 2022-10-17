​Чемпионка из «Зенита» Симановская: «Это результат работы огромного количества людей»

В 2020 году «Зенит» создал женскую команду. С третьей попытки «сине-бело-голубые» завоевали чемпионский титул женской Суперлиги. Футболистка Вера Симановская ответила на вопрос, ощущалась ли уверенность в том, что женская команда «Зенита» сможет завоевать «золото» за столь короткий срок.

«В такой инфраструктуре и с таким развитием клуба это очень даже ощущалось. Тут видно, как все работают, стараются. Это чемпионство – результат работы огромного количества людей», - высказалась Симановская в ходе интервью для портала «Спорт День за Днём».

Симановская поблагодарила всех людей, которые работали ради такого результата.