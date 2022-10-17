​Мостовой – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ничья в копилку «Зенита»

В воскресенье вечером в главном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2. Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли мировой исход закономерным.

«Для меня да. Я видел плюсы и минусы в игре обеих команд. Получилась ничья в копилку «Зенита», - высказался Мостовой, слова которого на своих страницах приводит «Плеймейкер».

За счёт ничьей между ЦСКА и «Спартаком» вкупе с поражением «Ростова» «Зениту» по итогам тура удалось увеличить отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице Премьер-лиги до семи очков. У команды Сергея Семака хорошие шансы завоевать чемпионский титул пятый год подряд.