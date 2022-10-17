​Мостовой: «Абаскаля пять месяцев назад вообще никто в лицо не знал»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался по поводу эпизода в дерби ЦСКА – «Спартак». В перерыве рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль высказывал претензии Владимиру Федотову по поводу принципа fair play. У «Спартака» были претензии по поводу того, что перед голом ЦСКА Милан Гайич не выбил мяч в аут.

«Это часть футбола, когда кто-то на кого-то прыгает или оскорбляет. Абаскаля пять месяцев назад вообще никто в лицо не знал. Не стоит уделять внимание таким моментам. Федотов тоже ему ответил после матча. Мол, прыгало что-то рядом… Эмоции в дерби всегда бьют ключом», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

Напомним, что матч тринадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью со счётом 2:2. Команда Гильермо Абаскаля теперь занимает в турнирной таблице второе место (26 очков), а команда Владимира Федотова – третье (25 очков). Лидером же Российской премьер-лиги является «Зенит» (33 очка).