Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может перебраться в европейский клуб. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 24-летний футболист находится в сфере интересов сразу нескольких клубов в Италии.

Цвета ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов защищает с конца лета 2020 года после трансфера из «Ростова». С тех пор полузащитник сборной Казахстана провёл за «армейцев» 64 матча, в которых забил пять голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бактиёра Зайнутдинова в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.