​«Ростов» сделал заявление на тему судейства

В пятницу вечером «Ростов» на своём поле проиграл «Уралу» со счётом 1:2. Спустя несколько дней ростовский клуб опубликовал на своём официальном сайте заявление. Оно представляет собой обращение к главе ЭСК РФС Павлу Каманцеву.

«Считаем, что судейство в матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» – «Урал» было необъективным», - говорится в заявлении.

Ростовский клуб привёл сразу 10 моментов, в которых, на его взгляд, арбитр Евгений Турбин принимал одностороннее решение.

На ближайшем заседании члены ЭСК должны изучить заявление «Ростова» и вынести свой вердикт.

Напомним, что по итогам тура «Ростов» опустился со второго места в таблице на четвёртое.