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​«Спартак» после дерби с ЦСКА направил обращение в ЭСК

17 Октября 2022 • 17:18 Комментировать (1)

«Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. В московском клубе хотят услышать выводы ЭСК по некоторым эпизодам. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу в стане «красно-белых».

Наверняка в списке эпизодов есть момент, когда при счёте 2:1 в пользу «Спартака» Сергей Карасёв не удалил с поля Виллиана Рошу за удар шипами в область голеностопа. У защитника ЦСКА к тому моменту уже была жёлтая карточка в пассиве.

Напомним, что главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Октября 2022 в 17:33
ай.. аднака это резонна.. видел этоц момент но пропустил реакцию корася.. там минимум желтак был.. )))
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