​«Спартак» после дерби с ЦСКА направил обращение в ЭСК

«Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. В московском клубе хотят услышать выводы ЭСК по некоторым эпизодам. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу в стане «красно-белых».

Наверняка в списке эпизодов есть момент, когда при счёте 2:1 в пользу «Спартака» Сергей Карасёв не удалил с поля Виллиана Рошу за удар шипами в область голеностопа. У защитника ЦСКА к тому моменту уже была жёлтая карточка в пассиве.

Напомним, что главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 2:2.