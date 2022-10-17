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​Кокорин стоит столько же, сколько его часы

17 Октября 2022 • 17:05 Комментировать (1)

Александр Кокорин, нападающий кипрского «Ариса», стал героем нового выпуска программы Нобеля Арустамяна, которая выходит на YouTube. Телеграм-канал Modest обратил внимание на часы, в которых футболист пришёл на съёмки. Речь идёт о часах от Rolex, стоимость которых составляет примерно 46,8 миллиона рублей.

Александр Кокорин перебрался в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды в последний день лета. С тех пор российский футболист провёл пять официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Кокорина в 800 тысяч евро. Это почти 48 миллионов рублей по нынешнему курсу. Можно говорить о том, что Кокорин стоит почти столько же, сколько его часы.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Октября 2022 в 17:29
ай эцо он купив их за 48 лям.. а за скока сичас он сможец их продац.. стока он и стоиц.. )))
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