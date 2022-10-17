Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о московском дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

- Мне понравилась игра в дерби. Она постоянно держала в напряжении, и было тяжело понять, кто победит. В итоге получилась боевая ничья с обилием голов. Пацаны – молодцы. Они показали, каким и должно быть настоящее дерби. Ребята вышли на поле сильно заряженными, и это было видно даже по началу матча, когда судья сразу дал три жёлтые карточки.

Эта ничья в пользу «Зенита»? Ну да, раз ЦСКА и «Спартак» потеряли по два очка. Но если они и в дальнейшем будут показывать такую игру, как во вчерашнем дерби, то, я думаю, они могут спокойно догнать «Зенит», обогнать его, и ещё непонятно, кто чемпионом станет.