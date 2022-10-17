​«Федотов не мужик»: Спиридонов раскритиковал тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после воскресного дерби со «Спартаком» неуважительно высказался о Гильермо Абаскале.

«Что-то там прыгало», - сказал Федотов, описывая момент, когда Абаскаль высказывал ему претензии.

На слова Федотова отреагировал Алексей Спиридонов – известный волейболист, являющийся фанатом «Спартака».

«Федотов не мужик. Он всю свою гнилую сущность показал, когда был в «Сочи». Этот человек мне неинтересен просто», - высказался Спиридонов для «Спорт-Экспресса».

Спиридонов вспомнил известный матч, когда «Сочи» обыграл молодёжку «Ростова» (основная команда была на карантине) со счётом 10:1, а Федотов, тренировавший тогда сочинцев, «говорил, что всё правильно».