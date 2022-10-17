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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Футболистов освободят от частичной мобилизации

17 Октября 2022 • 14:08 Комментировать (2)

Несколько недель назад в России была объявлена частичная мобилизация. В прессу проскакивала информация о том, что повестки из военкомата приходят в том числе и людям из футбольного мира. Между тем, действующие футболисты в обозримом будущем получать бронь от мобилизации. Как стало известно «РБ Спорт», соответствующий документ Министерства обороны и Министерства спорта будет опубликован на неделе.  

В Российской премьер-лиге уже было сыграно тринадцать туров. На первой строчке в турнирной таблице располагается «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на семь зачётных баллов.

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Комментарии (2)
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ингерман
17 Октября 2022 в 14:18
ай а астальные быдляки.. А-ха-ха-ха! )))
rac531
17 Октября 2022 в 14:15
И правильно!
Они же все инвалиды ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУППЫ((
К тому же у них по семеро детей и долги по алиментам(((
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