​Футболистов освободят от частичной мобилизации

Несколько недель назад в России была объявлена частичная мобилизация. В прессу проскакивала информация о том, что повестки из военкомата приходят в том числе и людям из футбольного мира. Между тем, действующие футболисты в обозримом будущем получать бронь от мобилизации. Как стало известно «РБ Спорт», соответствующий документ Министерства обороны и Министерства спорта будет опубликован на неделе.

В Российской премьер-лиге уже было сыграно тринадцать туров. На первой строчке в турнирной таблице располагается «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на семь зачётных баллов.