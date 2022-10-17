Малком - о сборной России: «Всё возможно»

Атакующий полузащитник Малком, правами на которого владеет петербургский «Зенит», высказался о получении российского паспорта и возможном вызове в национальную команду страны.

«Получить паспорт - это хорошо для меня в любом случае. Сыграть за сборную России? Не знаю, посмотрим. Все возможно», - передает слова бразильского футболиста «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний хавбек провел 13 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

После 13 проведенных туров «Зенит» с 7-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.