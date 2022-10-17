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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Мевля - не игрок стартового состава «Спартака»

17 Октября 2022 • 10:14 Комментировать

Экс-форвард московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Михи Мевли во вчерашнем дерби с ЦСКА (2:2).

«Добротный, средний защитник, но не под серьезную задачу. Это точно не игрок стартового состава команды, которая намерена бороться за высокие места», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

32-летний словенец присоединился к «Спартаку» в сентябре, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Мевля провел четыре поединка.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 13 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Миха Мевля
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