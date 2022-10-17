Юран: «Мевля - не игрок стартового состава «Спартака»

Экс-форвард московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Михи Мевли во вчерашнем дерби с ЦСКА (2:2).

«Добротный, средний защитник, но не под серьезную задачу. Это точно не игрок стартового состава команды, которая намерена бороться за высокие места», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

32-летний словенец присоединился к «Спартаку» в сентябре, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Мевля провел четыре поединка.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 13 туров.