Защитник «Спартака» Рыбус завершил карьеру в сборной Польши

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус принял решение о завершении международной карьеры. Об этом он рассказал в интервью журналисту «РБ Спорта».

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», - передает слова футболиста источник.

Напомним, что 33-летний игрок был отстранен от национальной команды после того, как отказался покидать российский чемпионат.

Мацей выступал за сборную страны с 2009 года. Защитник принял участие в 66 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами.