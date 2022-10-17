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Защитник «Спартака» Рыбус завершил карьеру в сборной Польши

17 Октября 2022 • 09:41 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус принял решение о завершении международной карьеры. Об этом он рассказал в интервью журналисту «РБ Спорта».

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», - передает слова футболиста источник.

Напомним, что 33-летний игрок был отстранен от национальной команды после того, как отказался покидать российский чемпионат.

Мацей выступал за сборную страны с 2009 года. Защитник принял участие в 66 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Польши Мацей Рыбус
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