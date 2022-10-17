Защитник «Спартака» Рыбус завершил карьеру в сборной Польши

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус принял решение о завершении международной карьеры. Об этом он рассказал в интервью журналисту «РБ Спорта».
«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», - передает слова футболиста источник.
Напомним, что 33-летний игрок был отстранен от национальной команды после того, как отказался покидать российский чемпионат.
Мацей выступал за сборную страны с 2009 года. Защитник принял участие в 66 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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