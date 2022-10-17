Ловрен оценил шансы «Зенита» повторить рекорд «Арсенала»

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о том, смогут ли «сине-бело-голубые» завоевать чемпионский титул в этом сезоне, не потерпев ни одного поражения.

«Если «Арсенал» смог это сделать, то почему мы не можем повторить? Кому в этом плане принадлежит рекорд в России? «Зениту»? Побить собственный рекорд - хорошая мотивация», - передает слова хорватского футболиста «Матч ТВ».

После 13 туров петербургский клуб единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 33 балла. В последнем поединке подопечные Сергея Семака на выезде переиграли «Пари НН» со счетом 3:0.