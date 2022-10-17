В «Спартаке» рассказали о назначении Баженова

Дмитрий Зеленов, являющийся пресс-атташе московского «Спартака», прокомментировал назначение Никиты Баженова на пост менеджера по игрокам в аренде.

«Баженова пригласил клуб. Для России должность менеджера по игрокам в аренде – новая. Никита переговорил с руководителями. С 17 октября он приступает к работе», - передает слова Зеленова Metaratings.ru.

Баженов является бывшим футболистом «народной команды». Красно-белые цвета Никита защищал с 2004 по 2011 год. За «Спартак» он провел 136 поединков, отметившись 23 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

По итогам 13 туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.