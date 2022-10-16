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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» увеличил отрыв от второго места до 7 очков

16 Октября 2022 • 22:01 Комментировать (1)

Тринадцатый тур чемпионата России завершился. По его итогам «Зенит» упрочил своё лидерство в турнирной таблице. Команда Сергея Семака не испытала трудностей в гостях у «Пари НН», отпраздновав победу со счётом 3:0. 

«Зенит» победил, а вот его ближайшие преследователи – нет.  ЦСКА и «Спартак» очную битву завершили вничью (2:2), «Ростов» проиграл «Уралу» (1:2), а «Краснодар» - «Ахмату» (2:3).

Как следствие, отрыв «Зенита» (33 набранных очка) от второго места по итогам тура вырос до 7 очков. На втором месте идёт «Спартак» (26 очков), на третьем – ЦСКА (25 очков). В топ-5 также находятся «Ростов» (25 очков) и «Краснодар» (21 очко).  

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Комментарии (1)
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Cruyff
16 Октября 2022 в 22:22
на ВЭБ арене ничья и мне это нравится
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