​В РПЛ ожидается ряд отставок

В Российской премьер-лиге в начале новой недели ожидается ряд отставок. Как сообщает sport24, речь, вероятно, идёт об отставках топ-менеджеров, которые работали в «команде» Ашота Хачатурянца. Последний, напомним, оставил президентское кресло в РПЛ в конце июня.

В настоящий момент президентом Российской премьер-лиги является Александр Алаев, который ранее занимал аналогичный пост в ФНЛ. Алаев был избран главой РПЛ на ближайшие пять лет в средине августа.

После тринадцати туров лидером чемпионата России является «Зенит». Питерцы брали золото РПЛ в каждом из четырёх предыдущих сезонов.