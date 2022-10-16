​Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»

Новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов. 38-летний специалист примет московскую команду во время зимнего перерыва. Об этом стало известно «Матч ТВ».

В настоящий момент Михаил Галактионов работает с «Пари НН» и с молодёжной сборной России. Что касается «Локомотива», то после отставки Йозефа Циннбауэра временным рулевым команды стал Андрей Фёдоров. В его тренерский штаб уже вошли Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшую игру команда проведёт 18 октября – против «Химок» в четвёртом туре групповой стадии Фонбет Кубка России.