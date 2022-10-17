Самые известные переигровки в российской истории

На конец сентября приходится очередная годовщина знаменитой и знаковой для российского футбола переигровки. Матч Кубка УЕФА «Спартак» – «Сьон» на ещё не реконструированном стадионе «Локомотив» осенью 1997 года триумфально вошёл в историю отечественного футбола. Но в истории еврокубков российские и советские клубы ещё дважды принимали участие в дополнительных матчах.

Завершающий квалификационный матч для участия в Лиге чемпионов 2001 года не стал для столичного «Локомотива» последним перед участием в основной групповой части. Причём совсем не по вине московского клуба. И в Москве, и в ответной игре в Инсбруке с «Тиролем» «железнодорожники» добились победы. В первой игре подопечные Юрия Павловича Сёмина добились победы с разницей в два мяча – 3:1. В Австрии россияне также взяли верх – 1:0. Самое неожиданное и удивительно началось позже. По ходу ответной встречи арбитр матча Марио Ван дер Энде из Нидерландов допустил ошибку, показав жёлтую карточку одному игроку, хотя она предназначалось совсем другому. «Горчичник» был показан Владимиру Маминову, а не Руслану Пименову, который был задействован в игровом эпизоде с жёстким стыком с футболистом «Тироля» Робертом Ибертсбергером.

У Пименова уже была жёлтая карточка, и это предупреждение стало бы вторым, после которого он должен был быть удален с поля. Маминов не стал «играть» в принципиальность и, памятуя о вышесказанном, добровольно согласился с «горчичником». Не стал искать правду и Пименов, спокойно согласившись с вердиктом рефери. В послематчевом протоколе в качестве "автора" жёлтой карточки был указан также Маминов. УЕФА, посчитав, что судья ошибся, принял решение аннулировать результат матча, дисквалифицировать Пименова и назначить переигровку. Третий матч состоялся буквально перед самым стартом основного раунда Лиги чемпионов. Матч в Инсбруке складывался непросто. На исходе получаса игры хозяева повели в счёте. Для общего успеха достаточно было забить ещё один. Подогреваемый местной публикой, западноевропейский клуб стремился нагнетать обстановку. Нервная концовка... «Железнодорожники» сумели отбиться, выстоять и пройти в основной раунд. Осенью 2001 года Россию впервые в групповом раунде представляли два клуба. «Локомотив» начал групповой турнир домашним поединком с бельгийским «Андерлехтом» спустя всего два дня после сложной во всех аспектах игры с «Тиролем». Ничья, потеря двух драгоценных очков, которых и не хватило клубу Юрия Сёмина для завоевания второго места и прохода в следующую стадию Лиги чемпионов.

В дебютных розыгрышах европейских кубковых турниров в регламенте ещё не было терминов «дополнительное время» и «послематчевые пенальти». По ходу двухраундового противостояния, если победитель не был выявлен (в каждом из матчей соперники побеждали с тем же счётом или оба поединка завершались вничью) – назначался дополнительный третий матч. Так, в первом четвертьфинальном матче Кубка обладателей европейских кубков в 1968 году «Кардифф Сити» у себя дома – в столице Уэльса – обыграл московское «Торпедо» со счётом 1:0. Ответный матч из-за погодных условий прошёл не в мартовской Москве, а в столице одной из пятнадцати союзных республик, в Узбекистане. Ташкент, который за два года до этого пережил крупнейшее в своей многовековой истории землетрясение, принимал один из главных для всего СССР матчей. «Автозаводцы» взяли реванш – 1:0. Был назначен третий дополнительный матч в немецком городе Аугсбург, в котором для определения победителя также потребовался один забитый мяч, и он, к сожалению для советских любителей футбола, оказался в воротах «Торпедо».

В двух случаях из трёх переигровка приносила общий успех нашим командам. Вот оно, проявление настоящего характера и доказательство настоящей русской души, которая в ответ на собственный обман достанет любое возможное оружие из-за пазухи!

Константин Лицин