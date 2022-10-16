​«Локомотив» договорился с Галактионовым, но есть нюанс

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, который в настоящий момент работает с «Пари НН» и с молодёжной сборной России. По данным «Чемпионата», московский клуб уже согласовал с Галактионовым трудовое соглашение, рассчитанное на три года.

Впрочем, есть нюанс – пока непонятно, когда именно Галактионов примет «Локомотив». По данным источника, это случится либо после матча «Пари НН» против «Зенита», либо уже зимой. Этот вопрос будет решён в ближайший понедельник, 17 октября.

Напомним, что в настоящий момент «Локомотив» на временной основе возглавляет Андрей Фёдоров.

«Локомотив» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.