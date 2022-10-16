​Шунин – о Захаряне: «Никуда «Челси» не денется»

Страж ворот «Динамо» Антон Шунин высказался о талантливом хавбеке команды Арсене Захаряне.

Напомним, что в конце лета интерес к Захаряну проявлял «Челси», но трансфер не состоялся из-за проблем с оплатой в условиях санкций.

Шунин не согласен с тем, что несостоявшийся трансфер в «Челси» негативно сказался на мотивации Захаряна.

«Он не падает духом», - сказал вратарь, давая комментарий для sport24.

«Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый. Арсен - один из наших лидеров, молодой парень. У него всё впереди, никуда «Челси» не денется», - отметил Шунин.

В субботу «Динамо» прервало серию без побед в чемпионате, обыграв на своём поле «Оренбург» со счётом 3:2. На текущий момент москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице.