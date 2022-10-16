Ахметов рассказал об интересе «Ромы»

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал информацию о том, что заинтересованность в его услугах проявляла «Рома».

«Интересовалась ли мной «Рома»? Да, слухи были какие-то. Но до конкретики дело не дошло», - поведал полузащитник в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта».

Ахметов выступает за краснодарский коллектив с июня нынешнего года. В составе «быков» 24-летний футболист сыграл 14 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 13 матчей «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.