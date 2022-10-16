Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему нет смысла приглашать хавбеков «Зенита» Клаудиньо и Малкома в сборную России, если они получат паспорта РФ.

- Я считаю, для российского футбола это будет малозначимое событие. Малком и Клаудиньо вряд ли станут востребованы в Европе. Им не хватает чего-то, чтобы они стабильно играли. Они могут со слабыми командами хорошо выглядеть, но как только повышается сопротивление, у них сразу всё портится. Класса какого-то такого у них нет. Если они не проявляют самоотверженность, работоспособность и мотивацию, от них не так много пользы. Я думаю, они не подходят на роль тех, кто заражает партнёров по команде своим желанием. Они не покажут другим, как надо тренироваться, работать и отдаваться игре. Поэтому они не нужны в сборной России.