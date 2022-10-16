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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме высказался о карьере в сборной России

16 Октября 2022 • 12:35 Комментировать

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался насчет своей карьеры. Голкипер подчеркнул, что пока не думает уходить из сборной России.

«Я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть - все зависит от здоровья. Сборная? Еще рано для этого решения. Хочу поиграть за национальную команду», - передает слова 36-летнего футболиста «РБ Спорт».

В составе сборной России натурализованный бразилец сыграл 19 матчей и пропустил 17 мячей.

Цвета «Локомотива» Гилерме защищает с 2007 года. Трудовое соглашение голкипера с «железнодорожниками» истекает по окончании сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Гилерме
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