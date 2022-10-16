Гилерме высказался о карьере в сборной России

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался насчет своей карьеры. Голкипер подчеркнул, что пока не думает уходить из сборной России.

«Я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть - все зависит от здоровья. Сборная? Еще рано для этого решения. Хочу поиграть за национальную команду», - передает слова 36-летнего футболиста «РБ Спорт».

В составе сборной России натурализованный бразилец сыграл 19 матчей и пропустил 17 мячей.

Цвета «Локомотива» Гилерме защищает с 2007 года. Трудовое соглашение голкипера с «железнодорожниками» истекает по окончании сезона-2023/2024.