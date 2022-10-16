Филимонов рассказал, кто будет основным голкипером «Спартака»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов оценил перспективы Александра Селихова в стане «красно-белых». На днях столичный клуб заключил с вратарем новый трудовой договор.

«Если Селихов будет травмироваться, ему будет тяжело отвоевать место в основе. А если со здоровьем все будет хорошо, то будет первым номером. Хотя Максименко прибавил», - цитирует Филимонова «Спорт-экспресс».

Новый контракт 28-летнего вратаря со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Селихов принял участие в десяти поединках Премьер-лиги, в которых пропустил 11 мячей. В трех матчах он сохранил ворота в неприкосновенности.