Гилерме рассказал, где мечтает завершить карьеру

36-летний голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопрос о том, где мечтает завершить свою игровую карьеру.

«Карьеру завершить в «Локомотиве»? Пообещать болельщикам? Да. Я к этому иду - это моя мечта», - передает слова опытного вратаря «РБ Спорт».

Маринато защищает цвета «железнодорожников» с 2007 года. Трудовой договор футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Гилерме провел всего один поединок. После 13 туров «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов.