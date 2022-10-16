Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет юным футболистам и их родителям.

По мнению 31-летнего игрока, заниматься футболом необходимо начинать как можно раньше.

«Записывайтесь заранее в школы и спортивные секции. Я пошёл на футбол, когда пошёл в первый класс. В принципе, я бы не лишал ребёнка детства, не отдавал бы столь рано — в 4-5 лет. Нужно полностью насладиться детством, а потом уже чтоб ребёнок осознанно погружался в учёбу и занимался любимым делом», — заявил Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».

Напомним, в конце летнего трансферного окна Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл в составе своей новой команды пять матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее Кокорин защищал цвета «Динамо», «Зенита», «Спартака», «Анжи» и «Сочи». Нападающий является чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.