В «Касымпаше» высказались о трансфере Селихова

Футбольный функционер Серкан Рекбер, который занимает пост спортивного директора турецкого клуба «Касымпаша», высказался о возможном трансфере голкипера московского «Спартака» Александра Селихова.

«Мы не интересовались Селиховым, он не отказывал нам в переходе», - приводит слова функционера «Спорт-экспресс».

Напомним, что на днях 28-летний голкипер поставил подпись под новым трудовым соглашением с «красно-белыми». Теперь контракт Александра с московским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне вратарь провел 11 поединков и пропустил 15 мячей.