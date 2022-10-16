Норманн высказался о своём самочувствии после травмы

Норвежский полузащитник «Динамо» (Москва) Матиас Норманн высказался о своем самочувствии после травмы, которую он получил в матче прошлого тура чемпионата России против столичного ЦСКА (1:1).
«Я хорошо себя чувствую, все нормально. Когда вернусь? Скоро! Надеюсь, что восстановлюсь и вернусь как можно скорее», - приводятся слова скандинавского футболиста на страницах «РБ Спорта».
Ранее в российской прессе сообщалось, что Матиас проведет в лазарете «бело-голубых» около месяца.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник сыграл четыре встречи, в которых получил желтую карточку.
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