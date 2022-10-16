Мойзес рассказал о срыве транфера в ЦСКА несколько лет назад

Легионер московского ЦСКА Мойзес рассказал, что мог оказаться в «армейском» клубе еще несколько лет назад, однако тогда сделку заблокировал «Коринтианс», за который он выступал.

«Коринтианс» не отпустил меня. Их не устроило предложение. Дело было в «Коринтиансе». Тогда на представителя клуба вышел Андрей Мовсесян, затем уже были разговоры с моим агентом», - приводит слова бразильского футболиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мойзес провел 11 поединков за ЦСКА, в которых отметился двумя результативными передачами.

В 13-м туре Премьер-лиги «армейцы» на стадионе «ВЭБ Арена» примут «Спартак». Дерби пройдет 16 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.