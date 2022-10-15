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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» победило в РПЛ впервые за полтора месяца: «бело-голубые» с трудом перестреляли «Оренбург»

15 Октября 2022 • 21:23 Комментировать (1)
Динамо Москва
3:2
Оренбург
окончен

В матче 13-го тура РПЛ «Оренбург» гостил у московского «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Москва3:2Оренбург
(1:0) Паршивлюк Сергей11'  
  25'Сычевой Владимир (1:1)
  52'Сычевой Владимир (1:2)
(2:2) Грулёв Вячеслав64'  
(3:2) Фернандес Роберто81'  
Шунин АнтонДаса ЭлазарNicolas Marichal  71'Фернандес Роберто  40'Паршивлюк СергейЗахарян Арсен 79' (Лесовой Даниил ( 79') Кутицкий АлександрФомин ДаниилНгамале Муми 57' (Макаров Денис ( 57') Смолов Фёдор 58' (Грулёв Вячеслав ( 58') Тюкавин Константин 58' (Гладышев Ярослав ( 58')
Запасные: Лаксальт ДиегоЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисКупцов Илья
Кеняйкин АлексейСиваков МихаилГойкович РенатоКапленко Кирилл 69' (Полуяхтов Владимир ( 69') Эктов АлександрПеченин КириллФлорентин Сесар ГабриэльАюпов ТимурВера Лукас 68' (Ковалёв Юрий ( 68') Мансилья БрайанСычевой Владимир
Запасные: Хотулёв ДанилаГошев ЕвгенийПавловец АлександрТитков НиколайМарин ДжиммиМалых АндрейБашич ИванОганесян СтепанВоробьёв Дмитрий ДмитриевичСтаматов Матео
15 октября. Стадион "ВТБ Арена".

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Неудачная серия «Динамо» серьёзно затянулась. В РПЛ – два поражения кряду и ничья в дерби, откровенно подаренная ЦСКА. В СМИ уже появились слухи, что Славише Йокановичу дали ровно три матча на исправление ситуации. Первый из них, как раз против «Оренбурга» дома. Неплохие условия, чтобы наконец выйти на тропу побед и пересобрать атаку, которая сильно потускнела осенью. Захарян совсем не тот из-за сорвавшегося трансфера, новички пока не могу вписаться.

Из кадровых потерь у Йокановича были дисквалифицированные Сазонов и Скопинцев, травмированный Норманн, но глубина состава позволяет «Динамо» не замечать эти трудности. Центр обороны закрыли Фернандес и Маричаль, а вместо Матиаса появился Кутицкий. В нападении довольно неожиданно было наблюдать пару Смолов – Тюкавину, редко игравшую с первых минут при Йокановиче.

Но пара форвардов «Динамо» в кадре появлялась редко. «Оренбург» не посмотрел на свой гостевой статус и статус соперника, атаковал очень смело и много. Первый опасный удар Мансилья нанёс уже на шестой минуте, пальнув аккурат под перекладину. Шунин в броске парировал, а уже спустя минуту был прощён. Отыграли голкипера «Динамо» после подачи углового и серии рикошетов, Гойкович летел замыкать напротив пустого створа, но умудрился пробить выше.

Тем более неожиданным был гол Паршивлюка, случившийся на фоне тотального превосходства «Оренбурга». Нгамале после дриблинга отдал на Захаряна, Арсен прострелил на Смолова, а Фёдор пяткой скинул на Паршивлюка, замкнувшего дальнюю штангу – 1:0. Лидировало «Динамо» недолго, территориальное преимущество «Оренбурга» всё-таки воплотилось в гол. Помог стандарт: Гойкович скинул на угол вратарской площади, а Сычевой оттуда расстрелял Шунина – 1:1.

И ещё серию опасных атак провёл «Оренбург», после первого тайма безоговорочно переигрывая «Динамо» (по ударам 2:8), но к неудовольствию гостей, это никак не влияло на ничейный счёт, который наконец гости склонили в свою пользу на старте второй половины матча. Мансилья вывернул классный кросс на линию вратарской, там Сычевой опередил Маричаля и пробил под штангу – 1:2. Вот только «Оренбург» допустил ошибку, сильно прижавшись к воротам после этого важного мяча.

«Динамо» отыгралось быстро. Захарян от угла штрафной покатил поперёк, а Грулёв пробил очень точно, упаковав мяч в угол – 2:2. После гола москвичей игра удивительным образом успокоилась. Команды произвели серию замен, стали играть осмотрительнее. Лучше паузой воспользовалось «Динамо». В последнюю десятиминутку вырвавшее победу. Макаров навесил от углового флага, Печенин не удержал Фернандеса, а Роберто кивнул в дальний угол – 3:2. Не самая справедливая, но всё же победа «Динамо», прервавшего неудачную серию. Последняя победы «бело-голубых» в РПЛ была датирована третьим сентября.

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Комментарии (1)
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Юбор
15 Октября 2022 в 21:42
Убрали Смолова и команда побежала.
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