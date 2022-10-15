«Зенит» впервые выиграл женский чемпионат России

В субботу стало известно имя чемпиона России в женской Суперлиге. Сыграв вничью с «Ростовом» (0:0), футболистки «Зенита» за два тура до финиша сезона оказались недосягаемыми для конкуренток.

Женская команда «Зенита» была основана в начале 2020 года. Завоевать титул чемпиона Суперлиги «сине-бело-голубым» удалось в третьем своём сезоне.

Отметим, что в этом сезоне футболистки «Зенита» ни разу не проиграли – 17 побед и 5 ничьих.

Напомним, что в прошлом сезоне женскую Суперлигу выиграл «Локомотив». До этого два года подряд сильнейшей женской командой страны становились представительницы ЦСКА.