В «Атлетико» ответили на вопрос о возможном трансфере Карраскаля из ЦСКА

На днях в прессу просочилась информация о том, что атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль находится на радаре «Атлетико». В мадридском клубе дали комментарий на этот счёт.

«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах - в том числе слухи из прессы», - сказал Хуан Хосе Анаут, который возглавляет пресс-службу в «Атлетико». Его слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Хорхе Карраскаль перебрался в ЦСКА в феврале текущего года. С тех пор колумбиец провёл за московский клуб 25 матчей, в которых забил шесть голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Хорхе Карраскаля в 9 миллионов евро.