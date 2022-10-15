Рианчо: «Не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Селиховым»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что думает о новом контракте между «красно-белыми» и голкипером Александром Селиховым.

«Не понимаю, зачем продлили контракт. При мне этот вратарь вечно был травмирован, да и сейчас часто получает повреждения. Если хотят стабильности, в старте стоит выпускать Максименко», - передает слова испанского специалиста Sport24.

Новый трудовой договор 28-летнего Селихова с «народной командой» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Александр провел десять поединков, в которых попустил 11 мяч. В трех матчах вратарь отстоял на ноль.