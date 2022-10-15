Нигматуллин оценил решение «Спартака» продлить контракт с Селиховым

Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на подписание нового контракта между «Спартаком» и голкипером Александром Селиховым.

«Правильное решение. Селихов хорошо играет в основном составе. Нареканий не вызывает. В ситуации с Селиховым все выглядит логично», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Новое трудовое соглашение Александра с «красно-белыми» рассчитано до 2025 года. В нем прописан пункт о возможности пролонгации сотрудничества на один сезон.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний вратарь провел десять матчей, в которых пропустил 11 мячей.