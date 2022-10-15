Пименов отреагировал на назначение Талалаева в «Торпедо»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Неожиданное назначение. Если сможет найти правильный подход к игрокам, то результат будет. Команде нужно вылезать из подвала», - приводит слова Пименова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что о назначении Талалаева на пост рулевого «автозаводцев» было объявлено 13 октября. До этого он трудился на аналогичной должности в грозненском «Ахмате».

По итогам 12 туров Премьер-лиги «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В ближайшем матче «автозаводцы» померяются силами с «Локомотивом».