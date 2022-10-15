Экс-игрок «Ростова»: «Может, Николич вернётся в «Локомотив»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился мнением о возможном возвращении сербского специалиста Марко Николича в столичный «Локомотив».

«Мы говорили о «Локомотиве», о том, что там сейчас проблемы. В футболе всякое бывает. Может, он еще окажется в «Локомотиве». Ничего нельзя исключать», - приводит слова Радича издание «РБ Спорт».

Николич занимал пост наставника «Локомотива» с мая 2020 по октябрь 2021 года.

Напомним, что недавно с поста рулевого «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Стороны прекратили сотрудничество из-за провального выступления команды в этом сезоне. По итогам 12 туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в таблице.