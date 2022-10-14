Бывший полузащитник ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление «Ростова» на протяжении первых 12 туров чемпионата России.

- «Ростов» немножко изменился, Карпин стал работать с командой более целенаправленно, доверяет молодым. Я считаю, «Ростову» очень много везёт: то пенальти они перебивают, то ещё что-то, и в последней игре непонятно что было. Но везение имеет свойство когда-то заканчиваться. Я не думаю, что «Ростов» ровно пройдёт всю дистанцию – всё равно они где-нибудь сорвутся, и им будет трудно выходить из этой ситуации. У них нет большой стабильности и уверенности. Там нет такого, чтобы было видно лидеров в тяжёлую минуту. Да, есть связка Комличенко – Уткин, однако им ещё далеко до лидерства. Они стараются, приносят пользу, но вряд ли будут решать большие задачи. Пока всё складывается хорошо – и нормально. А как только будет спад, так пойдут проблемы. Это зависит от обстоятельств, от везения, от соперников.

В матче 13-го тура РПЛ «Ростов» сыграет дома с «Уралом». Матч состоится сегодня, 14 октября, в 19:30 по московскому времени, его текстовая трансляция будет доступна на LiveResult.Ru.