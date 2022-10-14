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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок СКА Чугунов: «Ростову» много везёт, и он где-нибудь сорвётся» эксклюзив

14 Октября 2022 • 18:34 Комментировать (1)

Бывший полузащитник ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление «Ростова» на протяжении первых 12 туров чемпионата России.

- «Ростов» немножко изменился, Карпин стал работать с командой более целенаправленно, доверяет молодым. Я считаю, «Ростову» очень много везёт: то пенальти они перебивают, то ещё что-то, и в последней игре непонятно что было. Но везение имеет свойство когда-то заканчиваться. Я не думаю, что «Ростов» ровно пройдёт всю дистанцию – всё равно они где-нибудь сорвутся, и им будет трудно выходить из этой ситуации. У них нет большой стабильности и уверенности. Там нет такого, чтобы было видно лидеров в тяжёлую минуту. Да, есть связка Комличенко – Уткин, однако им ещё далеко до лидерства. Они стараются, приносят пользу, но вряд ли будут решать большие задачи. Пока всё складывается хорошо – и нормально. А как только будет спад, так пойдут проблемы. Это зависит от обстоятельств, от везения, от соперников.

В матче 13-го тура РПЛ «Ростов» сыграет дома с «Уралом». Матч состоится сегодня, 14 октября, в 19:30 по московскому времени, его текстовая трансляция будет доступна на LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
14 Октября 2022 в 18:54
раз везение,два везение,помилуйте,надобно и умение:)
а чего,например,не хватает локомотиву? вроде московская команда и
возможностей всяко побольше...
повангую чуток: ниже восьмого места ростов не упадет,но хорошо бы остаться в пятерке.
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